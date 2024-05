A Locorotondo 'La Giornata dell’Enologo - Enotecnico'

LOCOROTONDO - Il 18 maggio 2024, presso l’IISS Agrario Alberghiero Basile Caramia - Gigante di Locorotondo (BA), si terrà La Giornata dell’Enologo - Enotecnico, un importante evento promosso da Assoenologi - sezione Puglia Basilicata e Calabria.Il tema di quest'anno sarà "Il vino del futuro fra cambiamenti climatici, mercati e promozione", sottolineando l'importanza di adattarsi alle sfide ambientali e commerciali in un settore così cruciale come quello vitivinicolo.L'iniziativa, guidata da Assoenologi, mira a fornire un aggiornamento tecnico-scientifico agli enologi e agli enotecnici, affrontando le sfide legate ai cambiamenti climatici, alle dinamiche di mercato e alla promozione del vino.Riccardo Cotarella, Presidente di Assoenologi, aprirà i lavori sottolineando l'importanza dell'evento nel promuovere lo sviluppo e il miglioramento del settore vinicolo. Massimo Tripaldi, Presidente di Assoenologi Puglia Basilicata e Calabria, ha espresso la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici e alle evoluzioni dei mercati per progettare i vini del futuro.Durante la giornata, saranno presenti importanti relatori del settore, tra cui professori universitari e esperti di marketing, che forniranno approfondimenti su temi cruciali come il comportamento dei consumatori, le tecnologie alimentari e le strategie di marketing nel settore vinicolo.Inoltre, è previsto un talk show moderato da Davide Gangi, Presidente di Vinoway, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori e esperti del settore.L'evento si avvale della collaborazione di Radici Virtuose, programma di rigenerazione economica, sociale ed ambientale del territorio jonico-salentino, e di numerosi sponsor che sostengono l'iniziativa.Gli enologi partecipanti all'evento avranno riconosciuti 6 CFU Nazionali. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la sezione.pugliabascal@assoenologi.it.