A Locorotondo torna la Festa in contrada in onore di Sant’Elia

LOCOROTONDO - Si svolgerà nei giorni 28-29-30 giugno la festa in onore di Sant’Elia nell’omonima contrada. Si tratterà del primo evento di festa in contrada nel Comune di Locorotondo, aprendo in questo modo le celebrazioni estive degli eventi religiosi.Per presentare al meglio la manifestazione, sabato 1 giugno alle ore 12.00 presso il Trullo Rinaldi in contrada Sant’Elia si svolgerà una conferenza stampa per presentare il ricco programma che l’associazione Comitato Festa Sant’Elia “Carlo Palmisano” ha organizzato per la comunità. Molte le conferme rispetto allo scorso anno. Dalle celebrazioni religiose, tra cui l’immancabile processione che dalla contrada porta il Santo Profeta all’ingresso del paese, ai fuochi pirotecnici, che tanto successo hanno riscosso l’anno scorso.Torna l’appuntamento con la ciclopasseggiata, domenica 30 giugno, in collaborazione con la Pro Loco Locorotondo ed il supporto della BCC Locorotondo, che in questa edizione diventa inclusiva, dando la possibilità ai diversabili di potervi partecipare.La novità di questa edizione sarà il torneo di scopa.Di questo e di tanto altro si parlerà nel corso della conferenza stampa di sabato 1 giugno a cui prenderanno parte i componenti del Comitato, rappresentati dal loro presidente Angelo Palmisano, il sindaco di Locorotondo dott. Antonio Bufano ed il parroco di San Giorgio Martire don Stefano Bruno.