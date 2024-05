Merenda nell’oliveta a Locorotondo

LOCOROTONDO - Il Comune di Locorotondo nel 2024 è entrato a far parte dell’associazione nazionale “Città dell’Olio” e per la prima volta domenica 2 giugno ci sarà la “Merenda nell’Oliveta”, una delle manifestazioni identitarie di questa associazione, patrocinata dalla Regione Puglia.L’intento di questa iniziativa è quello di proporre un modo per entrare in contatto con la natura, attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi e delle olivete. Locorotondo ha scelto la Masseria Ferragnano come luogo che meglio raggiunge questi obbiettivi.Tema dell’edizione 2024 è il “mental wellness” ovvero il benessere psicofisico che deriva dal tempo che trascorriamo nelle olivete a contatto con olivi secolari, testimoni di questa straordinaria civiltà millenaria.Domenica 2 giugno il programma è stato stilato grazie alla collaborazione fra la Pro Loco Locorotondo con l’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Locorotondo, nella persona di Angelo Palmisano, che tanto ha fatto per far entrare il nostro borgo nella città produttrici di olio, l’IISS “Basile Caramia-Gigante”, CRSFA “Basile Caramia”, l’associazione Bonsai e la Fondazione ITS per l’Agroalimentare.Previste due visite guidate: una nell’uliveto del Centro di Ricerca e l’altra nel giardino di Masseria Ferragnano. Alla fine ci sarà una degustazione guidata di olii e i prodotti da forno in cui l’olio è componente fondamentale. Presenti i frantoi locali con le loro preziosi prodotti. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al numero di cellulare 340 3680245.