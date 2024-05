A Trani il talento della pianista Virginia Benini e il violista Vittorio Benaglia

TRANI - Lunedì 27 maggio alle ore 20.00 presso l’Auditorium dell’ex conservatorio di San Luigi di Trani, due giovani musicisti di grande caratura si esibiranno con un repertorio di notevole impatto emotivo.

L’Associazione Culturale Hermes concerto dopo concerto consolida i brillanti successi raggiunti con la Stagione Concertistica 2024. Una stagione intensa e di grandissimo spessore che ha regalato al pubblico emozioni straordinarie con appuntamenti settimanali che hanno avuto luogo a partire dal mese di marzo.

Il concerto di lunedì 27 maggio sarà dedicato ad alcuni dei più grandi compositori del XX secolo. Quelle di Hans Sitt, Sergej Sergeevič Prokof'ev e Bèla Bartòk sono state esistenze espletate a cavallo di due secoli e la loro musica racchiude l’enigma e il fascino di quei tempi. Restituiranno questo incanto due musicisti eccezionali: la pianista Virginia Benini e il violista Vittorio Benaglia.

Magnifica l’interpretazione di Vittorio Benaglia, che sa trarre dalla viola capacità sonore e timbriche uniche, creando suoni nuovi e magici, quasi riconducibili alla voce umana.” Sono queste le parole che la rivista MUSICA ha dedicato al prezioso talento di Vittorio Benaglia. Infatti, il giovane violista gode già di un’importante fama dentro e oltre i confini della Penisola. Nel corso della sua carriera ha già avuto l’onore di esibirsi in importanti sale da concerto come: la Weill Recital Hall della Carnegie Halldi New York, la Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo e il Madinat Theatre di Dubai. Inoltre, si è distinto in numerosi concorsi nazionali, tra cui il Premio Nazionale delle Arti e il Premio Giovani Talenti Vittorio Andretta di Padova mentre, in ambito internazionale ha vinto il primo premio al IV London International Music Competition, Salzsburg Grand Prize Virtuoso, New York Golden Classical Music Awards. Nato nel 1999, ha studiato al Conservatorio G. Verdi di Como e ha frequentato l’HEMU di Losanna, l’Accademia L. Perosi di Biella. Attualmente studia all’ Internationale Musikakademie in Liechtenstein con Thomas Riebl.