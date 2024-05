Parco Gondar e Raffo annunciano l'accordo come naming partner della più grande area eventi del Sud Italia

ROMA – Raffo, dal 1919 la birra di Taranto, la città dei due mari, affonda le sue radici in Puglia e celebra la capacità, tipicamente pugliese, di affrontare la vita con spirito positivo. – Raffo, dal 1919 la birra di Taranto, la città dei due mari, affonda le sue radici in Puglia e celebra la capacità, tipicamente pugliese, di affrontare la vita con spirito positivo.





Il brand ha da poco allargato i propri orizzonti con l’ampliamento distributivo di Raffo Ricetta Originale su territorio nazionale, l’introduzione di Raffo Lavorazione Grezza e il lancio del suo spot tv 'Decisamente Pugliese'. Raffo vuole portare in tutta Italia lo spirito tipico della sua terra riconosciuta per ironia, positività e sincerità, che raccontano una regione solare ed accogliente.





Con questa visione, Raffo rafforza il legame con il territorio e porta in vita ancor di più il suo posizionamento: per la stagione estiva 2024 e per le successive due stagioni, infatti, il brand ha scelto di affiancare Parco Gondar in qualità di Naming Partner dell’area eventi pugliese più grande del Sud Italia. A partire dal 2 giugno fino a settembre inoltrato, il grande spazio dedicato a spettacoli e intrattenimento prenderà il nome di Raffo Parco Gondar, promettendo un'estate ricca di emozioni, musica e divertimento.





Situato nel cuore di Gallipoli, Parco Gondar è una realtà innovativa: non una semplice location ma un vero e proprio villaggio con uno spirito internazionale in cui far convivere la musica con ogni altra forma d’intrattenimento. È una vera e propria cittadella della cultura, diventata l'epicentro della socialità pugliese che ogni anno ospita eventi di rilevanza nazionale e internazionale dedicati alla musica, all'intrattenimento e allo sport. Un’area di circa 50.000 mq che offre una vasta gamma di strutture e attività per soddisfare ogni gusto e interesse. Tra le sue attrazioni presenta infatti un'arena per grandi eventi e sei palchi per discoteche, live e djset, un teatro, zone dedicate allo street food, area relax, tattoo, barbershop, makeup e piercing, campi sportivi, aree ricreative e ampi spazi verdi per il relax e il divertimento all'aria aperta. E non solo! Una postazione di Radio 105 per due ore di trasmissione in diretta dalla location, allieterà il pubblico per un’estate ricca di emozioni.





"Raffo celebra la capacità, tipicamente pugliese, di affrontare la vita con spirito positivo e determinato. Ed è con questo stesso spirito che siamo felici di annunciare la partnership con Parco Gondar per l’estate 2024, proprio in un momento di forte esposizione del brand su territorio nazionale" dichiara Viviana Manera - Direttrice Marketing Birra Peroni "La strategia di comunicazione pensata per Raffo vede la presenza del brand nei principali eventi locali e in tutte quelle attività, di grande valore, che continuano a raccontare la Puglia, regione che soprattutto durante le vacanze estive raccoglie persone da tutta Italia. Crediamo che Raffo Parco Gondar sia l’occasione giusta per far vivere il brand a tutte queste persone, condividendo il tipico spirito pugliese che ci contraddistingue tra musica e divertimento, sempre in modo ironico e divertente".





Quella del 2024 sarà per Raffo Parco Gondar un’imperdibile stagione, che avrà come protagonisti gli artisti più importanti delle scene pop cantautorale, urban – rap ed elettronica. Il grande pop Annalisa, Gazzelle, Achille Lauro, Ariete, Irama, Mahmood, Tropico e Willie Peyote; tutto il meglio della scena trap – hip hop e urban con Salmo, Noyz, Geolier, Gemitaiz, Capo Plaza, Manuel Turizo, Chimbala, Grupo Extra, solo per citarne alcuni; l’elettronica con Carl Cox, Charlotte De Witte, Luca Agnelli, Enrico Sangiuliano, Gabry Ponte, Nic Fanciulli, Ralf, Kobosil e tanti altri.





Raffo si inserirà in questo contesto ricco di musica, arte e cultura e che lo vedrà protagonista nelle aree d’intrattenimento, oltre che su tutti i canali online e digitali della manifestazione.