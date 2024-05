Agricoltura: a Canosa di Puglia incontro sulla valorizzazione delle antiche coltivazioni viticole

Programma dell'Incontro



L'evento sarà aperto dalle introduzioni del sindaco Vito Malcangio, dell’assessore alla cultura Cristina Saccinto e della dirigente scolastica Brigida Caporale. Modererà l’incontro la giornalista Claudia Vitrani.



Relazioni e Progetti in Discussione:





Ricerche storiche e territoriali nel recupero degli antichi vitigni: La relazione sarà tenuta da Costantino Pirolo del CNR ISP, che illustrerà gli studi volti al recupero delle varietà viticole storiche.

Progetto Regevip per la valorizzazione del germoplasma locale: Pierfederico La Notte del CNR ISP, coordinatore scientifico del progetto, presenterà le iniziative mirate a tutelare e valorizzare le varietà viticole autoctone.

Agricoltura e piano paesaggistico di Canosa: Mauro Iacoviello, dirigente tecnico comunale, discuterà del progetto che integra l'agricoltura nel piano paesaggistico locale.



Tavola Rotonda



La serata si concluderà con un confronto a più voci, che vedrà la partecipazione delle consigliere comunali Lucia Masciulli e Antonia Sinesi, del consigliere regionale Francesco Ventola e del Presidente Regionale dell’UCI Puglia, Vito Laterza. Quest'ultimo rappresenta uno dei 18 partners aderenti al progetto Regevip, mirato a tutelare la biodiversità viticola pugliese.



L'incontro rappresenta un'importante occasione per discutere delle strategie e delle iniziative necessarie per valorizzare le antiche coltivazioni viticole, un patrimonio culturale e agricolo di grande valore per la regione Puglia.

CANOSA DI PUGLIA - Un nuovo appuntamento si inserisce nell'ambito dei progetti del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020, volto alla conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. Promosso dall'amministrazione comunale di Canosa di Puglia, questo incontro riflette la priorità attribuita al settore primario nello sviluppo del territorio. Diversi temi saranno al centro dei lavori in programma lunedì prossimo, 20 maggio, alle ore 18 presso l'aula consiliare di Palazzo di Città.