XXVII Edizione del Festival Maggio all’Infanzia

ph: Vittorio Curzel



Gli Spettacoli negli Chapiteau Madera e Paniko



Gli eventi circensi iniziano nel capoluogo con il Circo Madera, che si esibisce nello chapiteau installato nel piazzale interno del Teatro Kismet. Sono previste due repliche, alle 18 e alle 21, dello spettacolo Hesperus. Diretti da Silvia Laniado, Isaac Valle, Nicola Bertazzoni, Silvia Laniado, Roberto Sblattero, Donatella Zaccagnino e Luca Costanzo metteranno in scena uno spettacolo che unisce musica dal vivo, acrobatica, comicità e non-sense, per il divertimento di grandi e piccini.



A Molfetta, invece, lo chapiteau del Circo Paniko si staglia tra gli alberi del Parco urbano Baden Powell. Dopo il grande successo dell’inaugurazione, la programmazione continua domenica. Alle 11.30 andrà in scena Bagatella, un viaggio senza destinazione, per il piacere di perdersi e vagare con leggerezza. Talbò, attraverso acrobazie e giochi clown, invita il pubblico di tutte le età a incontrarsi e a rivivere suggestioni di un tempo forse remoto, ricordandoci che non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare. Seguirà una doppia replica di Apocalippo (ore 18 e ore 21), uno spettacolo senza morale e con disarmante ironia, che accoglie le preoccupazioni di questo tempo, giocando a confondere punti di vista, per disorientare e ritrovarsi.



I biglietti per Circo Madera costano 7 euro, mentre quelli per Circo Paniko sono 3 euro con offerta libera a fine spettacolo. Sono disponibili al botteghino a partire da un’ora prima dello spettacolo e sul circuito Vivaticket.com.



Gli Appuntamenti a Monopoli



A Monopoli sono in programma due eventi gratuiti. C’è grande attesa per Fiesta, la parata di strada organizzata da Teatro Due Mondi. Un colorato e allegro corteo partirà alle 19 da Largo Giuseppe Garibaldi, in un percorso che terminerà in Piazza Vittorio Emanuele II, accompagnato da tamburi, costumi colorati, trampolieri e fuochi, per un evento dalla forte spettacolarità.



Al Fly Arti, invece, alle 17 si terrà la lezione aperta a chiusura del laboratorio curato da Gianna Grimaldi, intitolato Lib(e)ro Teatro.



Informazioni e Sostenitori



Il programma completo e il botteghino sono disponibili sul sito



Il Festival è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con la direzione artistica di Teresa Ludovico, il progetto a cura di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa. Con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, e della Camera di Commercio Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Istituto Culturale Coreano in Italia e Kofice (Fondazione Coreana per lo scambio culturale internazionale). Con il patrocinio e il sostegno del Garante dei diritti del minore e del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia.



In collaborazione con il Teatro stabile d'innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e con Casa dello spettatore di Roma, Casa del contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi, ARPA Puglia, Conservatorio di Musica ‘Nino Rota’ di Monopoli, Pro loco di Martina Franca. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).



