Al via la XXVII edizione del Festival Maggio all'Infanzia a Martina Franca

MARTINA FRANCA - Il Festival Maggio all'Infanzia si prepara a illuminare le strade di Martina Franca con due giorni di spettacoli dedicati ai più piccoli, dando il via a un programma ricco di teatro e creatività che coinvolgerà la città per tutto il mese di maggio. Quest'anno, per la prima volta, Martina Franca ospita questo festival di teatro per le nuove generazioni, organizzato dalla Fondazione SAT in collaborazione con l'amministrazione comunale.Le attività prendono il via il 4 maggio in Piazza XX Settembre con l'evento "Manifestini del Maggio", un'occasione per i giovani di tutte le età di esprimere la propria creatività realizzando opere che coloreranno le scuole e gli spazi del festival.Il 5 maggio, nella suggestiva cornice della sala consiliare del Palazzo Ducale, si terrà lo spettacolo "Come SeMe", una produzione di Kuziba e Teatri di Bari, consigliata per bambini dai 2 ai 5 anni. Guidati dalle talentuose Gianna Grimaldi e Annabella Tedone, i piccoli spettatori saranno condotti in un viaggio poetico fatto di gesti, suoni e poche parole, esplorando concetti di crescita e trasformazione. I biglietti per lo spettacolo, al prezzo di 5 euro, sono disponibili su Vivaticket.com e presso la sala consiliare.L'assessore alle Attività Culturali di Martina Franca, Carlo Dilonardo, ha espresso la sua gratitudine al Sindaco e all'Amministrazione Comunale per aver accolto il festival, sottolineando l'importanza di promuovere l'arte e la cultura tra i giovani cittadini.Il Festival Maggio all'Infanzia, che si svolgerà anche in altre città della regione, è organizzato dalla Fondazione SAT con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni coinvolti. Grazie alla sua direzione artistica, alla consulenza pedagogica e al supporto di numerosi partner culturali, il festival si propone di offrire un'esperienza unica e coinvolgente per i bambini e le loro famiglie.Per ulteriori informazioni e il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale del festival: www.maggioallinfanzia.it