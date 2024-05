Taranto, ricerche in corso per un membro dell'equipaggio della nave militare Usa scomparso

TARANTO - Le autorità di Taranto sono attualmente impegnate in operazioni di ricerca per individuare un uomo di 58 anni, membro dell'equipaggio di una nave militare statunitense, che è scomparso dal 29 aprile. La nave in questione ha lasciato il porto ieri, mentre le autorità portuali hanno prontamente segnalato il caso su richiesta della marina americana.La scomparsa dell'uomo è stata confermata dall'autorità portuale, che ha avviato immediatamente le ricerche in collaborazione con la Polizia locale. Al momento, le circostanze esatte della scomparsa non sono ancora chiare e le autorità stanno lavorando per raccogliere informazioni e chiarire i dettagli del caso.Si prevede che le operazioni di ricerca continueranno fino a quando non saranno state esaminate tutte le possibili piste e fino a quando non sarà stata fatta luce sulla scomparsa del membro dell'equipaggio. Le autorità locali stanno lavorando in stretta collaborazione con la marina americana per risolvere questa situazione nel minor tempo possibile.Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla persona scomparsa o sulle circostanze esatte del suo allontanamento dalla nave. Si invitano eventuali testimoni o persone in possesso di informazioni utili a contattare immediatamente le autorità competenti per contribuire agli sforzi di ricerca.