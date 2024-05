Andria, Leo al convegno della BCC per discutere della Riforma fiscale

ANDRIA - Il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, on. Maurizio Leo, sarà presente questo pomeriggio ad Andria per partecipare al convegno sulla nuova Riforma Fiscale, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Andria. L'evento, che avrà inizio alle 16:30, è stato promosso su invito del presidente della BCC di Andria, Paolo Porziotta.Il convegno, che si terrà presso l'Hotel Ottagono in via Barletta 218 ad Andria, gode del patrocinio del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, dell'Ordine degli Avvocati tranese e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani.Tra i relatori di spicco figurano anche l'on. Mariangela Matera, deputato di Fratelli d'Italia e membro della VI commissione Finanze.L'evento offre un'opportunità unica per approfondire le tematiche legate alla recente riforma fiscale e per discutere delle sue implicazioni sul sistema economico e finanziario del Paese. La partecipazione del vice ministro Leo promette un contributo di valore per la comprensione e l'analisi delle nuove disposizioni fiscali in vigore.