Comunali Bari, Fabio Romito Risponde alle Dichiarazioni di Vito Leccese: 'Senza vergogna'

BARI - Fabio Romito ha risposto alle dichiarazioni di Vito Leccese, focalizzandosi sulle proposte per la città di Bari e denunciando ciò che definisce una mancanza di concretezza nell'approccio del suo avversario politico.Romito, nel suo intervento, ha criticato Leccese per aver iniziato la presentazione del suo programma politico con un attacco al centrodestra anziché concentrarsi sulle soluzioni per i problemi della città. Ha suggerito che questo potrebbe essere dovuto alla difficoltà di promettere cose che non sono state realizzate durante i vent'anni di Leccese ai vertici del Comune di Bari.Il politico ha anche ribadito che, nonostante le accuse di Leccese, il centrodestra non cerca vendetta, ma piuttosto si impegna a gestire il traffico cittadino e a promuovere soluzioni efficaci per la questione dei parcheggi, evitando affarismi e clientele.Infine, Romito ha sottolineato il clima di scandalo che ha coinvolto le giunte di centro sinistra, sia a livello comunale che regionale, evidenziando le indagini su assessori e consiglieri per voto di scambio e altre nefandezze, sottolineando che è necessario un cambiamento radicale.Queste parole rappresentano la replica di Romito alle dichiarazioni di Leccese, riportate dai giornali locali, evidenziando un clima politico carico di tensione e di accuse reciproche.