Angioedema: domani open day al Policlinico di Bari

BARI - L'angioedema ereditario è una malattia rara, sottodiagnostica, spesso scambiata con una forte allergia. La patologia colpisce più di 1.000 uomini e donne solo nel nostro paese e si manifesta con gonfiori della pelle, delle mucose e a livello degli organi interni, che se non trattati in modo rapido e adeguato possono essere anche fatali.Per coloro che desiderano parlare con gli esperti di questa patologia e naturalmente per tutti i pazienti affetti da angioedema ereditario domani, 22 maggio, sarà possibile accedere agli ambulatori del Policlinico (al terzo piano della palazzina di Nefrologia) senza prenotazione. Il centro di riferimento sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 12:00.L'Unità operativa complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Policlinico di Bari, diretta dal professor Loreto Gesualdo, è infatti tra i centri di riferimento della rete regionale che hanno aderito all’Angioedema day, promosso dal Network ITACA.La dott.ssa Marica Giliberti, medico dell’ambulatorio delle malattie rare della Nefrologia del Policlinico di Bari, sottolinea come i recenti progressi farmacologici abbiano trasformato radicalmente la storia di alcune malattie rare. "Oggi abbiamo a disposizione non solo farmaci che risolvono rapidamente l'attacco acuto di angioedema, ma anche farmaci che prevengono tali attacchi, praticamente liberando il paziente dalla patologia. I medici specializzati in malattie rare hanno il compito cruciale di fornire diagnosi tempestive e prendersi cura dei pazienti a 360 gradi, offrendo terapie innovative, adatte alle esigenze specifiche di ogni singolo caso".I medici responsabili di questa iniziativa sono i dottori Marica Giliberti e Adriano Montinaro, dirigenti medici dell'unità operativa complessa di Nefrologia del Policlinico di Bari.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 080.5592496 o inviare un'e-mail a ambulatorio.nefrologia@policlinico.ba.it