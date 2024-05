Afc, proiezione del film 'Fremont' di Babak Jalali a Bari: evento gratuito al Multicinema Galleria

Un film di riconoscimenti internazionali



"Fremont" ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il Premio John Cassavetes agli Indipendent Spirit Awards 2024 e il premio Miglior Regista al Karlovy Vary International Film Festival 2023. La pellicola è ambientata nella città di Fremont, situata nella baia di San Francisco, e narra la storia di Donya, una giovane rifugiata afghana. In Afghanistan, Donya lavorava come interprete per gli Americani e, trasferitasi negli Stati Uniti, vive una vita solitaria. Lavora come scrittrice di frasi profetiche per i biscotti della fortuna in una piccola azienda cinese e frequenta un eccentrico psicoterapeuta. Tra insonnia e ricordi dolorosi di chi ha lasciato a Kabul, Donya è alla ricerca dell'amore.



Cast e introduzione



Il cast del film include Anaita Wali Zada, una giovane rifugiata afghana, e Jeremy Allen White, uno degli attori americani più richiesti a Hollywood. La proiezione sarà introdotta da figure di rilievo nel panorama cinematografico: Annamaria Tosto, Presidente dell'Apulia Film Commission, Annamaria Gallone, Direttrice del FESCAAAL Milano, e Luigi Abiusi, Programmatore dell'AFC.

BARI - Giovedì 23 maggio alle 20:45, il Multicinema Galleria di Bari ospiterà una speciale proiezione del film "Fremont" del regista iraniano-britannico Babak Jalali. Questo evento, con ingresso libero, è frutto della collaborazione tra il Festival del Cinema Africano, D'Asia e America Latina (Fescaaal) e l'Apulia Film Commission, rappresentando un'appendice del prestigioso festival cinematografico.