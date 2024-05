Comunali Bari, annullato lo Speaker's Corner a Parco Don Tonino Bello: Lupi e Romito al convegno Noi Moderati

BARI - A causa delle avverse condizioni meteorologiche, lo Speaker's Corner previsto per oggi nel Parco Don Tonino Bello è stato annullato. Maurizio Lupi e Fabio Romito, candidati e vertici della coalizione, invece, interverranno al convegno organizzato da Noi Moderati, che si terrà presso il Comitato in Corso Vittorio Emanuele 102/A, alle ore 20. Tutti sono invitati a partecipare a questo evento.Il tema della disabilità e la riorganizzazione dei servizi a livello locale sono stati al centro del convegno intitolato "Bari4All", tenutosi al Victoria Park Hotel. Il senatore Ignazio Zullo e il candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito hanno partecipato attivamente alla discussione.Zullo ha sottolineato l'importanza di rivedere l'approccio alla sanità, passando da un focus principalmente ospedaliero a una valorizzazione della sanità territoriale, con il contributo delle reti di volontariato.Romito ha ribadito l'importanza di rendere Bari più inclusiva per le persone con disabilità, rimuovendo gli ostacoli che ancora limitano la loro piena partecipazione alla vita della città. Ha evidenziato come la sua campagna elettorale sia stata aperta con un evento al fianco del ministro Locatelli, dimostrando il suo impegno concreto su questa tematica.Il candidato sindaco ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale del sindaco nella supervisione e stimolo delle politiche sanitarie locali, che intende esercitare in modo più incisivo rispetto al passato.L'incontro è stato un'occasione per approfondire il tema della disabilità e per confrontarsi su come rendere la città più accogliente e inclusiva per tutti i suoi cittadini.