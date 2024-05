Allerta gialla per rischio idrogeologico in Puglia: previsti temporali

BARI - Secondo le previsioni meteo, a partire dalle ore 13:00 del 18 maggio 2024 e per le successive 11 ore, si prevedono precipitazioni sparse, con possibili rovesci o temporali, su tutto il territorio della Puglia. I quantitativi cumulati di pioggia saranno variabili, oscillando da deboli a puntualmente moderati.Questa situazione ha portato all'emissione di un'allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali su tutta la regione pugliese. Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione e di adottare le opportune precauzioni, specialmente nelle zone più suscettibili ai fenomeni di allagamento e dissesto idrogeologico.Si consiglia di monitorare costantemente l'evolversi della situazione attraverso i canali ufficiali di informazione meteorologica e di rimanere aggiornati sulle eventuali disposizioni delle autorità competenti.Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla viabilità e a evitare spostamenti non necessari durante il periodo di allerta, al fine di garantire la propria sicurezza e quella degli altri.