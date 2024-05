Presentato il brand 'BI HAPPY. Sii felice, sei a Bisceglie'

BISCEGLIE - Presentato stamane il brand "BI HAPPY", progetto nato da un'idea di Confcommercio Bisceglie e Mad Fever al fine di creare in maniera strutturata e continua un contenitore di raccordo e di promozione eventi della Città di Bisceglie tutto l'anno.L'attaccamento emotivo e la volontà di contribuire alla crescita economico-produttiva della Città hanno portato Confcommercio Bisceglie e il know how dell'agenzia di comunicazione Mad Fever, impegnata da oltre 15 anni a servizio delle aziende del territorio a ideare un progetto mirato alla valorizzazione della città.L'idea del nome, come ha messo in evidenza il responsabile artistico e del marketing territoriale di Confcommercio Bisceglie, Tommaso Amato, parte dal verbo Essere che, in inglese, all'infinito si pronuncia "BI”, parte iniziale del nome della nostra Città, per spalancare ancor di più le porte a un turismo che va oltre i confini nazionali. Bi HAPPY perché Bisceglie è felicità e, con questi eventi, si popola di buonumore sia di chi partecipa sia di chi organizza, creando un circolo virtuoso di cui giova l'intera cittadinanza.«Il brand è un interessante e incisivo espediente che significa coesione, raccordo, cooperazione, sinergia e programmazione a lungo termine - ha spiegato Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie -. Sono tanti gli attori che contribuiranno, ciascuno dal suo osservatorio e ciascuno con le sue capacità e competenze, a realizzare una serie di attività mirate allo sviluppo della città che amiamo».«Quanti vorranno dare una mano e rafforzare questa rete sono i benvenuti. L'importante sarà condividere gli ideali di pragmatismo, concretezza, amore per la città», ha concluso Carriera.