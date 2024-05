Arrestato 70enne di Putignano per violenza sessuale aggravata su una minorenne

Putignano, Bari – Un 70enne residente a Putignano è stato arrestato dalla Polizia su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bari, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. La vittima, una ragazzina di 16 anni, ha trovato il coraggio di denunciare l'uomo, noto nella comunità locale e incensurato fino a questo momento.Secondo quanto riportato, l'uomo avrebbe seviziato e palpeggiato la giovane, costringendola anche ad avere rapporti sessuali con lui. Per assicurarsi il suo silenzio, l'accusato le avrebbe offerto denaro e regali. Il racconto della vittima è stato confermato dalle intercettazioni telefoniche e ambientali raccolte dagli inquirenti.Attualmente, l'uomo si trova nel carcere di Bari, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Le indagini della Polizia proseguono per approfondire le dinamiche dell'accaduto e verificare se qualcuno nell'ambiente familiare o tra le amicizie della giovane fosse a conoscenza dei fatti.