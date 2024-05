Puglia, Lacarra (PD): 'Renzi sbaglia, antepone antipatia per Emiliano ai risultati ottenuti'

BARI - Il deputato pugliese del Partito Democratico, Marco Lacarra, ha criticato duramente l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi per le sue recenti dichiarazioni riguardo al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.“Renzi sbaglia quando parla in questi termini del Presidente Emiliano perché, come spesso gli capita, antepone il livore personale ad un’analisi lucida dei fatti", ha dichiarato Lacarra. "Altro che dimissioni, se la Puglia già corre, è proprio grazie alle politiche che è stato in grado di mettere in campo il Presidente Emiliano in questi anni."Il deputato ha poi sottolineato i risultati economici positivi ottenuti dalla Puglia sotto la guida di Emiliano, citando l'ottima crescita del PIL regionale. "Oggi, come dimostrano gli ottimi dati sul PIL, la nostra Regione va più forte di tutti gli altri in Italia e in Europa. Nel triennio 2020-2023, la Puglia è cresciuta del 5,8%, più di Lombardia e Veneto, ma anche in misura molto maggiore rispetto al dato di Germania e Francia."Lacarra ha anche contestato le posizioni di Renzi su alcune questioni cruciali per la Puglia, come l'Ilva e la riforma della scuola. "Sull’Ilva non si è mai voluto sedere al tavolo con i territori che chiedevano a gran voce una svolta green della produzione di acciaio, a tutela della salute dei tarantini e dell’ambiente", ha affermato il deputato. "Sulla “Buona Scuola”, invece, l’abbaglio fu il suo e spero che presto o tardi lo riconosca. All’epoca ritenni da consigliere regionale di sottoscrivere una mozione contraria a quel progetto e tutt’ora penso sia stato uno dei suoi errori più gravi."Con queste dichiarazioni, Lacarra ha evidenziato il suo sostegno nei confronti del Presidente Emiliano e ha criticato Renzi per ciò che ritiene essere una valutazione distorta della situazione politica e economica della Puglia.