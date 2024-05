Arrestato uomo per maltrattamenti familiari e sfruttamento della prostituzione a Bari

BARI - La Polizia Locale di Bari ha arrestato un uomo con l’accusa di maltrattamenti familiari e sfruttamento della prostituzione. La vittima, una donna, ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi subiti per oltre otto anni, rivolgendosi a una pattuglia nei pressi della stazione ferroviaria.Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna era stata costretta a vivere in un clima di continue vessazioni e abusi, sia fisici che psicologici. La misura della custodia cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Bari, che ha accolto la richiesta avanzata dalla procura.