Valerio Di Cesare: un’ultima bandiera del Ssc Bari

Ssc Bari fb

BARI - Ci sono quei calciatori che vanno oltre e diventano un simbolo per una città intera. Professionalità, amore per la maglia, sudore. Valerio Di Cesare è uno di loro.Al tramonto della sua vita calcistica, dopo esperienze con squadre blasonate come Chelsea, Vicenza, Torino, Brescia e Parma, Di Cesare ha scelto Bari. Ha deciso di restare anche quando il Bari è ripartito dalla Serie D. L'ha riportata in Serie B, nonostante la delusione della finale playoff persa in Serie C, e a 39 anni è rimasto anche dopo aver mancato la promozione in Serie A all’ultimo secondo contro il Cagliari nella finale playoff. Lo ha fatto perché voleva dire addio al calcio riportando una piazza come quella di Bari tra le grandi del calcio italiano.Questa stagione, tuttavia, è stata molto difficile per il Galletto. Di Cesare, a 40 anni, è stato uno dei pochi a mantenere costantemente un buon rendimento. Verso la fine della stagione, è diventato decisivo, segnando gol cruciali contro Parma e Brescia, che hanno permesso al Bari di evitare la retrocessione diretta.Nonostante ciò, la minaccia della Serie C era ancora presente. Nella partita di andata dei playout contro la Ternana, il Bari ha vinto 1-0 grazie a un tiro di Pereiro deviato da Di Cesare, che ha finito per superare il portiere Pissardo. Lo stadio è rimasto in silenzio: era l’ultima partita di Di Cesare al San Nicola e la retrocessione sembrava inevitabile. Nella gara di ritorno, il Bari doveva assolutamente vincere, e come nelle migliori storie d’amore, è successo qualcosa di straordinario. Al 45° minuto, con il risultato ancora sullo 0-0, Di Cesare ha colpito il pallone in area su calcio d’angolo, realizzando un gol in mezza rovesciata. Il Bari ha poi dominato nella ripresa.Oggi, inoltre, Di Cesare compie 41 anni, ma non li dimostra affatto. Questa è stata la sua ultima partita da professionista e da calciatore del Bari. Valerio Di Cesare è una delle ultime bandiere del calcio che riescono ancora a trasmettere valori positivi. Grazie, Capitano, per aver scritto l’ultimo capitolo di una storia d’amore straordinaria.