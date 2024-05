Arte contemporanea: il 24 maggio la presentazione dei libri di Cecilia Pavone alla rassegna 'La pittura ovunque'

09:00 - 11:00: Workshop di Arte Terapeutica "Unite da un filo rosso" con Tiziana Tacconi, a cura di Antonella Marino e Maria Vinella

11:00 - 13:00: Presentazione dei volumi di Cecilia Pavone. Modera Magda Milano, interviene Marilena Di Tursi

Buffet

15:00 - 18:00: MasterClass con il critico Nicolas Ballario e l'artista Valerio Berruti, modera Pierluca Cetera

17:30 - 19:00: Opening mostra "La pittura ovunque" a cura di Fabio Bonanni, Francesco Cervelli, Alessia Colacicco, Magda Milano. Spazi aperti di Metodologie dell’affresco e Pittura Sacra con Gabriella Pinto. Artisti in Galleria: Adriana Digregorio e Giuseppe Russo

19:00 - 20:00: Concerto Hora Prima

20:00 - 22:00: Ababa Sound Design Orchestra diretta da Gabriele Panico

20:30 - 21:00: Reading "La Poesia in un pozzo" con Paolo Panaro

21:00 - 22:00: VideoMapping degli studenti nel Chiostro di Santa Chiara, a cura di Raffaele Fiorella e Alessandro Vangi, in collaborazione con Walter Maiorino

Questa giornata di eventi artistici e culturali rappresenta un'opportunità unica di aggregazione e confronto per studenti, artisti e appassionati di arte contemporanea. Questa giornata di eventi artistici e culturali rappresenta un'opportunità unica di aggregazione e confronto per studenti, artisti e appassionati di arte contemporanea.

MOLA DI BARI - L'arte contemporanea in Puglia sarà al centro dell'evento in programma venerdì 24 maggio presso la sede di Mola di Bari dell'Accademia di Belle Arti di Bari, con la presentazione dei libri di Cecilia Pavone: "Puglia - artisti, luoghi e sperimentazioni nell’arte contemporanea" e "Poiesis - scritti d’arte contemporanea", editi da Milella nel 2023. La presentazione, che inizierà alle ore 11, sarà condotta da Magda Milano, artista e docente dell'Accademia barese, e Marilena Di Tursi, giornalista e critica d'arte.L'incontro fa parte della quinta edizione della rassegna "La pittura ovunque", ideata dalla Scuola di Pittura dell'Accademia di Belle Arti di Bari. La manifestazione non è solo un saggio di fine corso, ma un'opportunità per gli studenti di presentare i propri lavori in una mostra strutturata, arricchendo la loro esperienza didattica con incontri e dibattiti. Questo evento culturale favorisce l'aggregazione e il confronto tra gli studenti e si apre alla comunità con un fitto calendario di incontri.I libri di Cecilia Pavone, critica d'arte, giornalista professionista e curatrice indipendente, sono disponibili nelle migliori librerie e online. Le opere contengono una selezione di articoli e recensioni di mostre prevalentemente in Puglia e in Emilia-Romagna, interviste ad artisti nazionali e internazionali, testi critici, saggi e relazioni di presentazioni di mostre, incontri culturali e seminari. Gli scritti, realizzati tra il 2007 e il 2023, documentano 16 anni di impegno e amore per l'arte dell'autrice e sono stati pubblicati su varie riviste di arte contemporanea.Il fil-rouge dei libri è l'esplorazione della "poiesis", intesa come "atto creativo". Cecilia Pavone indaga l'arte come fenomeno che attraversa il tempo storico, cercando di comprendere la psychè degli artisti e i meccanismi mentali che li spingono a creare. L'autrice esplora la funzione dell'artista con domande profonde, mirate a conoscere in profondità l'atto creativo degli artisti.L'evento si terrà presso l'Accademia di Belle Arti di Bari, sede di Mola di Bari, in via Cesare Battisti 22. Per informazioni: tel. 080.4733703.