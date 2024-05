'Arte e Gusto: Un incontro tra i mondi' all'elegante Regia Domus di Giovinazzo

GIOVINAZZO - Un evento di grande risonanza internazionale si prepara ad illuminare il panorama culturale: "Arte e Gusto: Un incontro tra i mondi" è pronto a prendere vita il prossimo 26 maggio presso la sontuosa Regia Domus, situata nel suggestivo Borgo delle Sette Torri, a Giovinazzo (BA).Questa straordinaria serata promette di essere un'esperienza senza precedenti, un connubio perfetto tra l'arte del cinema e il piacere della buona cucina. Con la partecipazione di illustri ospiti d'onore come Igles Corelli, chef Stellato Michelin, Gambero Rosso e il celebre artista Renato Casaro, rinomato illustratore cinematografico, l'evento si preannuncia come un'occasione unica al mondo.Dalla tavolozza dei sapori gourmet a un viaggio visivo attraverso l'arte del cinema, gli invitati saranno immersi in un'esperienza multisensoriale che incanterà i sensi e stimolerà l'immaginazione.A completare l'esperienza ci sarà la presenza del Maestro Nicola Giotti, esperto dell'Alta Pasticceria, che delizierà i presenti con le sue creazioni dolciarie, lasciando un'impronta indelebile nella memoria di tutti gli ospiti.Non mancate a questo straordinario incontro, dove arte e gusto si fonderanno in un'armonia senza pari. La serata è organizzata in collaborazione con la AFP di Giovinazzo, l’associazione sportiva che ha riportato agli antichi splendori la squadra di Hockey su Pista, oggi militante in serie A1.REGIA DOMUS - BORGO SETTETORRI GIOVINAZZO ai seguenti numeri: 3479675247 - 3472113069 - 3292055555.