Bari, al via OPEN! Gli architetti aprono i loro studi il 31 maggio e l'1 giugno

CASTELLANA GROTTE



Evento collettivo sul tema “Recupero del patrimonio edilizio storico e rurale locale” con 22 architetti che metteranno a disposizione del pubblico disegni, tavole, immagini di opere realizzate sul territorio. L’evento si svolgerà il 31 maggio dalle 18 alle 22 nel Centro Studi Viterbo in Piazza Caduti castellanesi n.22



SANTERAMO IN COLLE



Lo Studio 2BM offrirà al pubblico la possibilità di visitare uno spazio di architettura dove la passione per il design e l’attenzione ai dettagli guidano ogni progetto. Un evento tutto al femminile creato e voluto dalle architette Loredana Baldassarre, Angela Vita Musci e dall’ing. Caterina Baldassarre che ospiteranno artiste, arredatrici, designer e guideranno il visitatore in un percorso tra spazi ed oggetti pensati con cura per incarnare una esperienza abitativa unica ed irripetibile. ( 31 maggio dalle 18 alle 22.00)



ALTAMURA



LdA Studio (Via Giovanni Falcone n.2) festeggia con clienti, collaboratori e fornitori i 20 anni di attività professionale in cui ha concentrato l’attenzione sul tema degli spazi ricettivi e commerciali. Un allestimento temporaneo creato per l’occasione racconterà ai visitatori l’evoluzione dello studio. ( 1 giungo dalle 16 alle 22).

BARI - A Bari mostre fotografiche che esplorano il tema dell’abitare gli spazi e il racconto del cantiere, ma anche esperienze digitali e di realtà aumentata, a Santeramo un’ iniziativa sull’architettura tutta al femminile, a Conversano e Castellana Grotte eventi collettivi diffusi con l’esposizione di opere per diffondere la cultura architettonica e la tutela e il recupero del patrimonio edilizio storico.Sono solo alcuni esempi di quello che accadrà a Bari e in provincia di Bari con l’iniziativa Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico, ormai alla sua ottava edizione, promossa dall’Ordine Nazionale su tutto il territorio italiano in programma venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. Anche a Bari e nella città metropolitana numerosi sono gli eventi in calendario per le due giornate in cui il territorio si trasformerà in un grande evento diffuso. Illustrazioni, mostre, proiezioni, rendering, tavole, ogni professionista che ha aderito all’iniziativa avrà un piccolo pezzo di patrimonio architettonico da mostrare e spiegare al pubblico.Il senso della manifestazione è quello di raccontare al vasto pubblico una professione dall’alto valore sociale, dalle mille declinazioni, che interviene e interpreta i bisogni di persone e comunità valorizzando il patrimonio ambientale e storico dei territori tutelandolo e proteggendolo, dal tempo, dalla modernità, da interessi particolaristici. Open! È una occasione unica per conoscere il mestiere dell’architetto, di cosa si occupa, quali strumenti utilizza, in quanti settori esprime le sue competenze.Lo studio tecnico di Letizia Musaio Somma ( via Putignani, 159) aprirà le porte ai curiosi che vogliono immergersi in esperienze digitali in realtà aumentata e virtuale grazie alla collaborazione con il game designer Francesco Strada. Lo studio sarà aperto anche a coloro che vorranno cimentarsi con un gioco partecipativo per la creazione di arredo urbano con l’associazione culturale Urban Being. (31 maggio dalle 18 alle 20)Nello studio di Annalisa Macina Architettura+Design ( Lungomare Nazario Sauro 13), i visitatori saranno accompagnati in un percorso “Fluido”che permetterà di espandere la propria visione in altri campi guardando oltre i limiti importi dalla materia attraverso architetture, arte, design e fotografia. ( 31 maggio e 1 giugno dalle 17.00 alle 21.00) Tema scelto per Open dallo studio Sebastiano Canzano Architects ( via Domenico Nicolai, 16) “Il racconto del cantiere”. Tutte le fasi della realizzazione di un progetto in cui architetti, imprese e clienti si uniscono in un dialogo che li vede insieme protesi verso lo stesso obiettivo: l’opera. IL cantiere si rivela un organismo vivente in cui architetti imprese e cliente costruiscono una relazione di fiducia e coesione. ( 31 maggio dalle 16 alle 20.00).-ISOLA Studio dell’arch. Domenico Larocca ( viale Ennio Quinto, 6B) aprirà le porte inaugurando ufficialmente il suo spazio con la presentazione della mostra fotografica “Umano Urbano” a cura di Alessandra Costantiello con i progetti dei fotografi Giovanna Traetta, Cosimo Calabrese e Cecilia Guario. Una mostre che attraverso tre progetti fotografici esplora il tema dell’abitare lo spazio urbano: una fabbrica dismessa ma non vuota, uno spazio abitativo come quello dei giostrai, una cità metastatizzata come Taranto. (31 maggio dalle 19 alle 22)-STUDIO LAB25 – degli architetti Giuseppe Ricci, Lello De Nicolò, Francesco Malasomma ( via Gabrieli, 25) apre le porte offrendo la possibilità di visitare la mostra del pittore e fotografo Salvatore Balice, organizzata dalla Galleria Vera Arte di Vera Carofiglio. ( 31 maggio dalle 18 alle 22.00)“Architetti sotto le mura” è il tema dell’evento collettivo diffuso che mira a diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità dei cittadini nei confronti dell’ambiente e del paesaggio e a far comprendere come l’architettura sia lo strumento per ripensare e progettare “luoghi” che possano coniugare benessere e valorizzazione del patrimonio esistente. L’evento si svolgerà nelle giornate di venerdì 31, sabato 1 giugno e domenica dalle 20 alle 22 in Corso Domenico Morea saranno visitabili.