Us Lecce: Patrick Dorgu convocato nella Danimarca Under 21 per l'amichevole contro la Norvegia

Il giovane centrocampista del Lecce, Patrick Dorgu, è stato convocato nella nazionale Under 21 della Danimarca per disputare l'amichevole contro la Norvegia a Copenaghen, in programma il 6 giugno. Il 19enne calciatore ha già rappresentato la Danimarca Under 21 in una partita di qualificazione agli Europei Under 21 contro la Repubblica Ceca, tenutasi il 17 ottobre 2023.In questa stagione, Dorgu ha fatto il suo debutto in Serie A il 20 agosto 2023, nella partita contro la Lazio al “Via del Mare”, nella prima giornata di campionato. Da allora, ha totalizzato 32 presenze con la maglia del Lecce, segnando due gol: il primo nella vittoria casalinga contro la Fiorentina nella ventitreesima giornata e il secondo nella sfida esterna contro il Sassuolo al “Mapei Stadium” nella trentatreesima giornata. Le sue prestazioni hanno contribuito significativamente alla salvezza del Lecce in Serie A.Prima di affermarsi in prima squadra, Dorgu ha giocato nel Lecce Primavera, nel Nordsjaelland Under 19 in Danimarca e nelle giovanili del FCN. A livello internazionale, ha rappresentato la Danimarca nelle categorie Under 18, Under 19, Under 20 e ora Under 21, dimostrando una crescita costante e una grande versatilità in campo.La convocazione per l'amichevole contro la Norvegia rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Dorgu, confermando il suo talento e il riconoscimento del suo impegno sia a livello di club che di nazionale.