Bari celebra il centenario della Camera di Commercio Italo Orientale: un secolo di impegno per lo sviluppo delle imprese pugliesi

BARI - Bari ha celebrato un importante anniversario: i 100 anni di impegno della Camera di Commercio Italo Orientale, istituzione che ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo economico della regione e nell'apertura di nuovi mercati per i prodotti pugliesi, soprattutto agricoli.Fondata nel 1924 dal senatore Antonio De Tullio, la Camera di Commercio Italo Orientale è la più antica camera di commercio italo-estera. Per commemorare questo importante traguardo, un evento speciale si è tenuto venerdì 10 maggio alle ore 18 nel salone della Camera di Commercio in corso Cavour.All'evento sono state presenti importanti personalità politiche e istituzionali, tra cui il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il segretario generale della giunta regionale Roberto Venneri e altri illustri figure istituzionali.I lavori sono stati aperti dalla presidente della Camera di Commercio di Bari Luciana Di Bisceglie e conclusi dall'intervento del presidente della Camera di Commercio Italo Orientale Antonio Barile, il quale ha ripercorso la storia dell'istituzione e ne ha illustrato l'importanza nel promuovere l'internazionalizzazione delle aziende locali.Durante la serata ha avuto luogo la consegna di targhe commemorative al presidente Barile, al vice presidente Marzano, ai consiglieri e alle aziende della Camera di Commercio Italo Orientale che si sono particolarmente distinte. Non sono mancati momenti di festa, con un brindisi augurale e un concerto del quartetto d'archi della Fondazione Petruzzelli, che ha intrattenuto i presenti con la propria musica per oltre un'ora.