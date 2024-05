Il Bari si qualifica ai Play Out con una vittoria sul Brescia

Ssc Bari fb

- Il Bari conquista la sesta vittoria interna in questo campionato di Serie B, prevalendo per 2-0 sul Brescia al "San Nicola" nella trentottesima e ultima giornata. Questa importante vittoria permette ai biancorossi di qualificarsi ai Play Out per evitare la retrocessione in Serie C.Nel primo tempo, le azioni sono state intense da entrambe le parti: al 9' Benali del Bari ha tentato il gol di testa, mentre al 10' Bjarnason del Brescia è andato vicino al gol. All'11' Maiello del Bari ha sfiorato la rete. Il Bari ha poi preso il vantaggio al 26' con Sibilli, che ha segnato con una bella conclusione di destro da fuori area, segnando così l'undicesimo gol in questo torneo. Al 28' Nasti del Brescia ha rischiato di segnare, mentre al 42' Galazzi ha tentato su punizione senza successo.Nel secondo tempo, il Bari ha raddoppiato al 12' con Di Cesare, che ha segnato con un tocco al volo di sinistro su cross di Maiello. Al 33' Sibilli del Bari ha colpito il palo con un potente tiro di destro. Il Bari ha concluso la fase regolare del campionato al terzultimo posto in classifica con 41 punti, alla pari con l'Ascoli, ma giocherà i Play Out grazie al miglior rendimento nei confronti diretti rispetto ai marchigiani.L'Ascoli retrocede in Serie C, mentre il Bari affronterà la Ternana nei Play Out in due partite. La gara di andata si giocherà giovedì 16 maggio alle 20:30 al "San Nicola", mentre il match di ritorno si disputerà giovedì 23 maggio alle 20:30 al "Liberati".