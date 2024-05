Bari, la nuova delegazione di Fondazione Umberto Veronesi ETS ha già raccolto i fondi per finanziare due ricercatori del territorio

BARI - La Fondazione Umberto Veronesi ETS ha compiuto un significativo passo avanti nella sua missione di promuovere il progresso scientifico e la ricerca oncologica, grazie alla recente iniziativa della sua delegazione di Bari. Guidata dalla dottoressa Irma Melini, questa nuova delegazione ha organizzato il primo evento di raccolta fondi, che si è tenuto con grande successo presso il Teatro Comunale Niccolò Piccinni lo scorso sabato 11 maggio 2025.Grazie alla generosità e al sostegno di oltre 600 partecipanti e dei numerosi sponsor, tra cui il Comune e la Città Metropolitana di Bari, l'Università degli Studi Aldo Moro e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili Bari e Barletta Andria Trani, la delegazione è riuscita a raccogliere i fondi necessari per finanziare gli studi di due ricercatori del territorio. Questi studiosi saranno impegnati nella ricerca di soluzioni sempre più efficaci per le patologie oncologiche, contribuendo così a migliorare le prospettive di cura per i pazienti affetti da queste malattie.L'evento ha visto la partecipazione del Professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS, e dell'On. Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, oltre a numerosi sponsor e sostenitori. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai media sponsor Telenorba e La Gazzetta del Mezzogiorno, così come alla Pasticceria Boccia per aver offerto il rinfresco.Ma l'impegno della delegazione di Bari non si ferma qui. Già si sta lavorando alla realizzazione di progetti di divulgazione scientifica rivolti alle scuole del territorio, con l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i giovani nelle tematiche legate alla ricerca e alla lotta contro il cancro.Per ulteriori informazioni e per contattare la delegazione di Bari di Fondazione Umberto Veronesi, è possibile scrivere all'indirizzo email info.bari@fondazioneveronesi.it o contattare direttamente la dottoressa Irma Melini al numero 339 7001822.La Fondazione Umberto Veronesi ETS, nata nel 2003 per volontà del Professor Umberto Veronesi, si impegna da oltre vent'anni a sostenere la ricerca scientifica d'eccellenza e a diffondere la cultura scientifica, al fine di promuovere un progresso sostenibile nel campo della medicina e della lotta contro il cancro.