Politecnico di Bari piange la scomparsa del Prof. Umberto Ruggiero

BARI - Il Politecnico di Bari si unisce al cordoglio per la scomparsa del Prof. Umberto Ruggiero, figura chiave nella storia e nella crescita dell'istituzione. Il Prof. Ruggiero, deceduto questa mattina nella sua città natale di Bari all'età di 97 anni, è stato un pioniere, un rettore illuminato e un monumento dell'ingegneria meccanica in Puglia.Nato nel 1927, Umberto Ruggiero ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama dell'istruzione e della ricerca nel Sud Italia. Sin dai suoi primi anni di studio, ha dimostrato un'eccezionale passione e iniziativa, laureandosi in Ingegneria Civile con il massimo dei voti presso il Liceo Scientifico "Arcangelo Scacchi" di Bari. La sua carriera accademica è stata caratterizzata da numerosi successi e riconoscimenti, culminati con la fondazione e la guida del Politecnico di Bari.Il Prof. Ruggiero ha dedicato la sua vita alla promozione dell'ingegneria meccanica e all'istruzione superiore nella regione pugliese. Come rettore, ha portato avanti la creazione del corso di laurea in Ingegneria Meccanica e ha contribuito in modo determinante alla realizzazione del Politecnico di Bari nel 1990, diventandone poi rettore nel 1994.Oltre ai suoi successi accademici, il Prof. Ruggiero è stato attivo anche nel campo sociale e istituzionale, contribuendo al progresso della comunità locale e nazionale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno e la sua dedizione, tra cui il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana e di Commendatore della Repubblica.La sua eredità continuerà a vivere nel cuore del Politecnico di Bari e della comunità accademica, ispirando generazioni future di ingegneri e professionisti. I funerali del Prof. Ruggiero si terranno domani, 17 maggio, nel campus universitario, dove sarà esposta la sua salma nella Cappella "Sedes Sapientiae" dalle 10:30 e dove il rito funebre avrà luogo alle 16:00 nell'Aula Magna "Attilio Alto".