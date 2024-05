Barletta, la Via della Felicità ripulisce la litoranea vicino al Lido Mennea

BARLETTA - Anche questa domenica mattina i volontari de La Via della Felicità di Barletta, si sono organizzati per un intervento di riqualificazione della litoranea di Ponente, all’altezza del Lido Mennea.Un intervento che ha visto la raccolta di una decina di sacchi di rifiuti abbandonati che deturpavano la spiaggia e la strada appena fuori, tra cui plastica, lattine, bottiglie di vetro, cartacce, polistirolo e molto altro.Moltissimi complimenti e ringraziamenti da parte dei cittadini di Barletta che passeggiavano sul lungomare a cui Ignazio Gianfrancesco, responsabile del gruppo de La Via della Felicità, ha lasciato alcune copie gratuite della guida al buon senso.Ignazio desidera invitare tutta la cittadinanza a partecipare, dedicando qualche ora a settimana prendendosi cura della nostra città, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard ne La Via della Felicità “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”Per segnalare zone su cui intervenire o per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitapuglia@gmail.com