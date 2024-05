'Aperi-tour' al Maria Cristina di Savoia di Bitonto con i ragazzi della Cooperativa Eugenia

BITONTO - Un'occasione unica per esplorare la bellezza storica del complesso del Maria Cristina di Savoia di Bitonto arriva con l'"Aperi-tour", un evento speciale organizzato in collaborazione con i ragazzi seguiti dalla cooperativa sociale Eugenia.L'appuntamento è fissato per il 25 e 26 maggio dalle 10:00 alle 13:00 presso la struttura, realizzata nel 1852 dall'architetto Luigi Castellucci e un tempo sede di un orfanotrofio reale. Durante l'evento, i visitatori avranno l'opportunità di essere guidati attraverso la storia e l'architettura del complesso da guide davvero speciali: i ragazzi della cooperativa Eugenia.I gruppi saranno composti da un massimo di 20 persone e partiranno ogni 45 minuti durante le ore di apertura. La visita includerà un tour esplicativo della struttura, offrendo agli ospiti l'opportunità di ammirare da vicino la bellezza del Maria Cristina di Savoia. Al termine della visita, gli ospiti potranno godersi un aperitivo nel porticato, affacciato sul suggestivo paesaggio della "Pescara del Carmine", il maestoso ponte ottocentesco che conduce al centro storico di Bitonto.Il costo per partecipare all'"Aperi-tour" è di 5 euro a persona, con un prezzo ridotto di 2,50 euro per i bambini. I proventi dell'evento contribuiranno al sostegno dei progetti della Cooperativa Eugenia a favore dei ragazzi, inclusi i progetti estivi e le uscite fuori porta.Per prenotare la propria partecipazione all'"Aperi-tour", è possibile compilare il modulo disponibile al seguente link: Modulo di prenotazione