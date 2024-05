Boxe Iaia Brindisi, Mattia Stabile domina il torneo 'Young Èlite' di Bari

BRINDISI - Mattia Stabile, pugile della Boxe Iaia di Brindisi capitanata dal maestro Carmine Iaia, vince il Torneo Regionale "Young Èlite" nella categoria 71 kg del 3-4-5 maggio indetto dal comitato Puglia-Lucania, organizzato dalla Accademia Pugilistica Portoghese di Bari del Maestro Antonio Portoghese e tenutosi nella palestra Portoghese all’interno dello Stadio della Vittoria nel Capoluogo regionale. - Mattia Stabile, pugile della Boxe Iaia di Brindisi capitanata dal maestro Carmine Iaia, vince il Torneo Regionale "Young Èlite" nella categoria 71 kg del 3-4-5 maggio indetto dal comitato Puglia-Lucania, organizzato dalla Accademia Pugilistica Portoghese di Bari del Maestro Antonio Portoghese e tenutosi nella palestra Portoghese all’interno dello Stadio della Vittoria nel Capoluogo regionale.





Mattia Stabile si conferma campione dopo aver battuto in finale il pugile Marco Valerio della Società Dragon Fitness di Barletta. Dal punto di vista tecnico Stabile ha impostato il match all’attacco anche in ragione della sua statura, il brindisino è infatti più basso dell’avversario di almeno 5 cm. La prima ripresa se la è aggiudica Stabile, nella seconda ripresa gli attacchi frequenti dell’atleta della Boxe Iaia hanno costretto l’avversario a legare e prendersi un richiamo ufficiale, nella terza ripresa un destro di incontro di Mattia Stabile ha mandato al conteggio il pugile di Barletta. Al termine dell’incontro risultato unanime, il brindisino vince così la finale aggiudicandosi tutte e tre le riprese.





Con questo risultato, Stabile, oltre ad allargare la personale striscia di vittorie nel suo palmares, 5 match su 5, risultando ancora imbattuto per gli anni 2023-2024.





"Lavoro duro e perseveranza, queste sono state le parole chiave dei 20 giorni di preparazione propedeutici al torneo regionale elite che abbiamo svolto a Bari. – sono le dichiarazioni a caldo di Mattia Stabile - Siamo partiti con l’intenzione di vincere, ma di vincere alla grande e così è stato. Adesso avanti tutta per affrontare a testa alta il prossimo obbiettivo".





"Sono contento per Mattia, - dichiara il maestro Carmine Iaia -, perché è un atleta con la A maiuscola. Cercheremo di combattere di più per fare esperienza. Ora si merita un paio di giorni di pausa e poi subito sotto per il prossimo match".