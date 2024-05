Ostuni, svolto un nuovo sopralluogo presso l'Ospedale per valutare lo stato di avanzamento dei lavori della nuova piastra

OSTUNI (BR) - Oggi si è svolto un nuovo sopralluogo presso l'Ospedale di Ostuni per valutare lo stato di avanzamento dei lavori della nuova piastra. - Oggi si è svolto un nuovo sopralluogo presso l'Ospedale di Ostuni per valutare lo stato di avanzamento dei lavori della nuova piastra.





La visita è stata guidata dall'Ing. Ammirabile, direttore dei lavori, e dall'Ing. Rini, insieme al Direttore Generale ASL Brindisi, Maurizio de Nuccio, al direttore dell'Ospedale, Francesco Paolo Lisena, al Consigliere per la Sanità regionale, Tommaso Gioia, al Consigliere Regionale di Con, Alessandro Leoci, al direttore del Distretto 2, Giuseppe Pace, e ai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Ostuni del Movimento Con, Niki Maffei, Maristella Andriola, il Segretario cittadino di Con, Giuseppe Sgura, e il segretario provinciale di Con, Angelo Melpignano.





Durante il sopralluogo è stato possibile constatare i progressi dei lavori del primo piano, che sarà dedicato alla rianimazione e che si prevede di completare entro la fine dell'anno.

Per il secondo piano, è stato affidato il servizio di ingegneria per la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione ed esecuzione.

L'obiettivo principale è completare l'edificio e procedere alla riorganizzazione dei servizi, al fine di garantire una perfetta funzionalità e integrazione con i reparti, i servizi e gli spazi già esistenti. Questo consentirà una riorganizzazione successiva più immediata, comoda ed efficiente per gli utenti.





Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, ha dichiarato: "Sono particolarmente soddisfatto dell'incontro odierno presso la piastra dell'ospedale di Ostuni, poiché abbiamo constatato che grazie al finanziamento di € 1.130.000, i lavori del piano terra e del primo piano saranno finalmente completati entro la fine dell'anno. Ringrazio la direzione generale dell'ASL di Brindisi, il Consigliere regionale Leoci e tutto il gruppo politico di Con per il loro interesse nella vicenda".





Fino a marzo 2022, la struttura era in una situazione incerta e senza prospettive. Grazie all'impegno del dott. Tommaso Gioia, il nuovo direttore generale, dott. Flavio Roseto, si è attivato immediatamente per individuare i fondi necessari per completare il primo piano (€ 3.380,00) e ha garantito un finanziamento di € 2.788,85 per il piano terra.





Giuseppe Sgura, Segretario Cittadino di Con, ha dichiarato: "Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro impegno concreto nei confronti dell'ospedale di Ostuni, insieme agli amministratori di Con del Comune di Ostuni e all'interessamento del Segretario Provinciale, l'ingegnere Angelo Melpignano, in particolare per la nuova piastra. Dopo anni di incertezza, stiamo finalmente vivendo una nuova stagione caratterizzata da impegni presi e rispettati, ringraziando il Consigliere per la sanità Regionale, Tommaso Gioia, per aver preso a cuore il nostro territorio".





Un altro obiettivo è quello di implementare nuovi servizi ambulatoriali nel distretto di Ostuni, al fine di migliorare l'offerta sanitaria sia per la città di Ostuni che per l'area circostante. Tutti i presenti all'incontro sono convinti che attraverso il dialogo e una leale collaborazione di tutte le parti interessate, si possa finalmente adeguare la struttura ospedaliera alle esigenze dei cittadini.