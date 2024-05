Brindisi, operata sul rene sano: 72enne denuncia

I Fatti Denunciati



La paziente, affetta da una malformazione e da una massa tumorale di 4 centimetri sulla ghiandola del rene destro, avrebbe dovuto subire l'asportazione del surrene sinistro. Così l'intervento ha riguardato il rene sano, lasciando intatta la massa tumorale.



L'Errore Diagnostico



Secondo l'avvocato Sandra Di Monte, che rappresenta la 72enne, l'errore è nato da un referto diagnostico sbagliato. La querela, presentata contro due medici per lesioni personali colpose, evidenzia una serie di incongruenze e negligenze che hanno portato all'erronea asportazione.



La Ricostruzione dei Fatti



I primi accertamenti clinici sulla donna risalgono al dicembre del 2022, con ulteriori esami svolti nelle settimane successive. Il 18 maggio 2023, durante una visita urgente, il referto indicava una "neoformazione ovarica dx" (destra), con una TC addome che riscontrava una lesione surrenale destra di 4 cm. Nonostante ciò, nelle conclusioni del referto, si consigliava un "intervento di surrenectomia sinistra".



La Denuncia e l'Inchiesta



L'avvocato Di Monte ha sottolineato che questo errore nel referto avrebbe innescato una catena di eventi che ha portato all'operazione sbagliata. La procura di Brindisi, che ha aperto un'inchiesta, sta ora acquisendo tutta la documentazione clinica per far luce sulla vicenda.



Le Conseguenze



L'erronea operazione ha causato gravi conseguenze alla paziente, che ora si trova a dover affrontare ulteriori complicazioni mediche a causa della massa tumorale non rimossa. La denuncia punta a far emergere le responsabilità dei medici coinvolti e a ottenere giustizia per la donna. L'inchiesta in corso sarà cruciale per chiarire le dinamiche dell'errore medico e per individuare eventuali responsabilità.

BRINDISI - Una grave vicenda di presunta malasanità è emersa a Carovigno, dove una 72enne ha denunciato un errore medico che avrebbe portato all'asportazione errata di un rene sano. L'intervento, eseguito a settembre all'ospedale Perrino di Brindisi, è ora al centro di un'inchiesta aperta dalla procura di Brindisi.