Incidente mortale tra Canosa di Puglia e Loconia: un morto e un ferito

I Feriti



L'altro passeggero dell'automobile, un 58enne anch'egli senegalese, è rimasto ferito e ha riportato un trauma toracico. È stato immediatamente trasportato all'ospedale di Andria, dove è stato ricoverato per le cure necessarie. Il conducente del trattore, sebbene illeso fisicamente, è stato trovato in stato di shock a causa dell'accaduto.



Intervento delle Forze dell'Ordine



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica e le cause dello scontro. Nel frattempo, i veicoli coinvolti – la Renault Scenic e il trattore – sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti tecnici.

La vittima, un uomo di circa 30 anni originario del Senegal, era a bordo di una Renault Scenic. Per cause ancora da chiarire, il veicolo si è scontrato con un trattore, per poi ribaltarsi e finire la sua corsa contro un albero. L'impatto è stato devastante, rendendo vani i tentativi di soccorso del personale del 118 intervenuto prontamente sul luogo dell'incidente.