Buon Compleanno Paperino: tante sorprese per celebrare il 90° anniversario del Papero più amato

Panini Comics celebra questa importante ricorrenza con tante novità da non perdere che, per tutto il mese di giugno, terranno compagnia ai lettori. Il primo imperdibile appuntamento da segnare in agenda è con Paperino 528 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da giovedì 30 maggio – che festeggia il famoso Papero con tante curiosità, approfondimenti storici e otto storie dedicate all’iconico personaggio, tra cui l’inedita Che ci vuole?, scritta da Alberto Savini per i disegni di Libero Ermetti. Alla copertina regular firmata da Alessio Coppola si aggiunge una variant disegnata da Andrea Maccarini e colorata da Martina Naldi. Non mancheranno poi preziosi volumi da collezione firmati da grandi autori.

Novanta anni fa dalla matita di Walt Disney nasceva il Papero vestito alla marinara, con la sua inconfondibile voce stridula, il temperamento vivace, la propensione a perdere le staffe e un carattere irresistibile, che lo rese presto un personaggio amatissimo. Era il 9 giugno 1934 quando Paperino esordì nel cortometraggio La gallinella saggia (The Wise Little Hen) mostrandosi sin da subito come un tipo pigro, interessato principalmente a oziare e a spassarsela tra balli e canti. La sua prima avventura vera e propria fu Topolino e il mistero dei cappotti (The Case of the Vanishing Coats), di Ted Osborne e Floyd Gottfredson, storia a fumetti pubblicata sui quotidiani americani dal 17 febbraio al 24 marzo 1935. Da lì in poi, oltre a una serie di comparsate accanto a Topolino, il Papero ottenne uno spazio maggiore e una striscia tutta per sé avviata nel 1938 per i disegni di Al Taliaferro che, con il sodale Bob Karp, cominciò ad ampliare il cosmo fumettistico del protagonista di pari passo con quel che accadeva nei cartoni animati: nacquero così Qui, Quo e Qua, Ciccio, Paperina, il sanbernardo Bolivar e Nonna Papera, prime spalle di quella che qualche anno dopo sarebbe diventata Paperopoli.

I festeggiamenti continuano per tutto il mese di giugno, con tantissime uscite tra cui tre volumi da collezione editi da Panini Comics. Si parte con L’Uomo dei Paperi, volume da collezione già disponibile in libreria e su Panini.it che raccoglie alcuni dei lavori più significativi del Maestro Carl Barks. La grandezza di questo immenso autore non risiede solo in un’eccelsa capacità di inventare trame e gag che hanno fatto scuola, ma anche nell’aver arricchito la personalità di Paperino e dei nipotini, creando attorno a loro l’intero universo di Paperopoli. L’arte e i grandi personaggi di Barks vengono qui celebrati con una selezione di avventure eccezionali: da Paperino e il fantasma della grotta (1947) a Zio Paperone pesca lo Skirillione (1954), da Paperino e il tesoro dei vichinghi (1949) a Zio Paperone e il tesoro sottozero (1957), accompagnate da un ricco apparato redazionale di approfondimento.

Si prosegue con una raccolta delle storie degli autori che hanno contribuito a fare di Paperino uno dei personaggi più amati del fumetto Disney: Paperino d'autore, disponibile da giovedì 6 giugno in libreria, fumetteria e su Panini.it. Si comincia ovviamente con Carl Barks, per proseguire con Giorgio Cavazzano, Marco Rota, Silvia Ziche e molti altri: una vera e propria antologia dei più grandi artisti e sceneggiatori che in Italia e all’estero nel corso di questi decenni, con le loro matite e loro parole, hanno trasformato lo starnazzante sfaticato della Silly Symphony del 1934 in un protagonista a tutto tondo, capace di ricoprire mille ruoli diversi.

Infine, La casa di Paperino – disponibile da giovedì 6 giugno in libreria, fumetteria e su Panini.it – che celebra la graziosa villetta dal tetto rosso, comparsa in numerose storie nel corso degli anni diventando un luogo familiare per i lettori, raccogliendo le storie in cui appare e ne diventa direttamente protagonista. Tante avventure firmate da Fabio Michelini, Fabio Celoni, Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano, accompagnate da numerosi redazionali di approfondimento.

E poi, su Topolino 3576 – disponibile in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 5 giugno – tante altre sorprese per continuare i festeggiamenti, a partire dalla strepitosa copertina in stile vintage realizzata da Andrea Freccero. Un mese ricco di appuntamenti imperdibili, dunque, per celebrare un personaggio davvero unico, che negli anni è riuscito a conquistare l’affetto dei lettori, generazione dopo generazione. Buon compleanno, Paperino!