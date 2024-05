Calcio giovanile: la Virtus Taranto dona 100 palloni ai bambini del Reparto Oncologico

Impegno nel Sociale



La Virtus Taranto non è solo una scuola calcio, ma un'entità profondamente impegnata nel sociale. L’iniziativa di donare palloni ai bambini dell’ospedale testimonia l'attenzione del club verso la comunità e i più bisognosi. “Siamo felicissimi di avere partecipato a questa donazione insieme con altre realtà sportive e noi come Virtus Taranto saremo sempre in prima linea per queste attività d’impegno sociale,” ha aggiunto Buonafede.



Un Sorriso per i Piccoli Pazienti



L’iniziativa ha avuto un impatto significativo sui piccoli pazienti del reparto oncologico, portando un momento di leggerezza e distrazione dalla loro difficile routine. I palloni donati sono simboli di speranza e forza, elementi cruciali per chi sta affrontando cure mediche intense.



Collaborazione e Solidarietà



La Virtus Taranto ha collaborato con altre realtà sportive per portare a termine questa azione benefica, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di solidarietà e supporto per la comunità. Questa donazione non solo aiuta i bambini malati, ma sensibilizza anche la cittadinanza sull’importanza dell’impegno sociale e del sostegno reciproco.

TARANTO - Un gesto di grande solidarietà e umanità da parte della Virtus Taranto, la scuola calcio ionica che ha donato 100 palloni da calcio ai bambini del reparto pediatrico oncologico dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto. Questa iniziativa ha l’obiettivo di regalare un sorriso e un momento di gioia a chi sta affrontando dure battaglie quotidiane contro la malattia.Fabio Buonafede, direttore generale della Virtus Taranto, ha commentato con orgoglio l'iniziativa: “Quando si tratta di effettuare delle azioni benefiche per aiutare questi ragazzi, noi come club siamo i primi a partecipare. Lo facciamo con cuore e amore, comprendendo la situazione di difficoltà che affrontano nel quotidiano questi bambini meno fortunati. Spero che questo nostro piccolo gesto possa regalare loro un sorriso e darli nuova forza e linfa per combattere la malattia.”