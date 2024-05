Comunali Bari, Vito Leccese: approvata la Concessione per il Parco del Castello

Un progetto di rigenerazione urbana



Il Parco del Castello rappresenta un importante passo avanti per la rigenerazione urbana di Bari. L'area concessa permetterà di creare uno spazio verde che non solo valorizzerà il castello Normanno Svevo, uno dei simboli storici della città, ma offrirà anche un nuovo punto di ritrovo per cittadini e turisti. Questo progetto mira a migliorare la qualità della vita dei residenti, offrendo un'area di svago e relax, e a potenziare l'attrattiva turistica della città.



Il Castello Normanno Svevo



Il castello Normanno Svevo è uno dei monumenti più importanti di Bari. Costruito nel XII secolo, ha attraversato secoli di storia e oggi è una delle principali attrazioni turistiche della città. Il nuovo parco intorno al castello permetterà di esaltare ulteriormente la sua bellezza e di creare un contesto paesaggistico unico, dove la storia incontra la natura.



Un passo verso il futuro



La creazione del Parco del Castello è un esempio di come Bari stia lavorando per migliorare le sue infrastrutture e spazi pubblici, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla qualità della vita. Vito Leccese ha sottolineato l'importanza di questo progetto per la città, affermando che la riconnessione di Bari con il mare attraverso nuovi spazi verdi è una priorità del suo programma elettorale.



Con l'approvazione della concessione, si attende ora il completamento delle procedure necessarie per l'inizio dei lavori. I cittadini di Bari possono guardare con ottimismo a questo nuovo progetto, che promette di trasformare e arricchire ulteriormente il tessuto urbano della città.

BARI - L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha recentemente espresso parere favorevole per la concessione di 5.000 metri quadri destinati al nuovo Parco del Castello. L'annuncio è stato fatto dal candidato sindaco del Partito Democratico di Bari, Vito Leccese.Leccese ha dichiarato: "Questa è una vittoria per tutti. Con questo grande parco, che circonderà il castello Normanno Svevo, un altro pezzo di città si riconnetterà con il mare. Spero che l'atto finale per la consegna definitiva dell'area, propedeutico all'inizio degli interventi, possa avvenire al più presto."