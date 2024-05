Capurso, il cantiere del Pala Pesistica apre le porte alla cittadinanza: una visita speciale per mostrare a che punto sono i lavori

CAPURSO - Venerdì 10 maggio, a partire dalle ore 16.00, il cantiere del nuovo Pala Pesistica di Capurso apre le porte alla cittadinanza. Il sindaco Michele Laricchia accoglierà la comunità in via vicinale Pezze del Manco, per una visita speciale che mostrerà gli sviluppi di un’opera così importante per il Comune. All’appuntamento parteciperanno anche il presidente nazionale della Federazione Italiana Pesistica Antonio Urso, il dottor Alberto Miglietta, consulente della Federazione e già AD di Coni Servizi e Dirigente Sportivo Nazionale, il Segretario Generale Fipe Francesco Bonincontro, il componente della Giunta Regionale di Coni Puglia Giuseppe Lassandro, il presidente regionale Fipe Gaetano Martiriggiano, il vice presidente regionale Fipe Maurizio Lo Buono, il Coordinatore Uniba del Corso di Studio Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport Francesco Fischetti, il Coordinatore Uniba della Facoltà di Scienze Motorie Silvio Tafuri. L'itinerario della visita comprenderà una panoramica generale del cantiere, con l'opportunità di incontrare i responsabili del progetto che stanno contribuendo alla sua realizzazione, e anche un momento di scambio per discutere eventuali aspetti tecnici o logistici."Avere un palazzetto che si attesta a diventare un punto di riferimento regionale e italiano per la pesistica è per noi un onore - commenta il sindaco di Capurso Michele Laricchia -. Abbiamo sempre creduto in questo progetto e vedere come adesso sta prendendo forma è un sogno che si realizza".“Siamo molto felici di questa iniziativa che abbiamo sempre sostenuto, e che tra l’altro è l’unico progetto in Italia che abbiamo supportato – dice il presidente della Federazione Italiana Pesistica, Antonio Urso –. Siamo orgogliosi che questo progetto federale per un nuovo impianto di pratica sportiva dedicato alla pesistica sia a Capurso, in Puglia, una Regione in grande e costante espansione per quanto riguarda sia la pesistica sia le varie attività di formazione che la Federazione sta portando avanti”.