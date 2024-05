Cambio di Prefetto nella BAT: benvenuta alla Dott.ssa Silvana D'Agostino

TRINITAPOLI - La Prefettura della BAT (Barletta, Andria, Trani) si prepara a dare il benvenuto alla nuova Prefetta, la Dott.ssa Silvana D'Agostino, in sostituzione della Dott.ssa Rossana Riflesso, che è stata nominata Prefetto di Avellino.La Dott.ssa D'Agostino, napoletana di 61 anni, ha una lunga e consolidata carriera nella pubblica amministrazione, avendo fatto il suo ingresso nei ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno nel lontano 1990. Con il suo impegno e la sua esperienza, ha già ricoperto importanti incarichi in diverse parti d'Italia. In Puglia, ha precedentemente svolto il ruolo di Vice Prefetto a Lecce nel 2006, e ora torna nella regione per assumere la responsabilità della Prefettura della BAT.La sua nomina arriva dopo aver svolto le funzioni di Prefetto a Biella dal gennaio 2023, dimostrando la sua capacità e competenza nel gestire incarichi di grande rilevanza.Coniugata e madre di due figlie, la Dott.ssa D'Agostino si prepara a guidare la Prefettura della BAT in un momento cruciale, contribuendo alla sicurezza e al benessere dei cittadini della zona.Nel frattempo, la Dott.ssa Rossana Riflesso, che ha guidato con dedizione il Palazzo del Governo della BAT dall'inizio del 2022 ad oggi, inizia una nuova fase della sua carriera come Prefetto di Avellino.Il cambio di Prefetto rappresenta una nuova sfida e un'opportunità di crescita per entrambe le professionalità coinvolte, mentre la Prefettura della BAT si prepara a continuare il suo importante lavoro a servizio della comunità locale.: Michele Mininni