Carolina Benvenga, l'idolo dei bambini si racconta al Giornale di Puglia

Metà romana, metà salentina di Gallipoli, Carolina Benvenga ha conquistato le famiglie d'Italia, con la sua empatia e la sua spontaneità. Protagonista e conduttrice de “La posta di YoYo”, programma di punta del canale dedicato ai ragazzi, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, Carolina è la vera icona del più piccoli, diventando una sorta di Mary Poppins 2.0. E dopo il successo del tour natalizio, l'idolo dei bambini, torna in scena da giugno con “Un'estate favolosa', un nuovo spettacolo all’insegna della musica e del divertimento.

Ed è online il nuovo video “Supermamma'' il brano perfetto da dedicare a tutte le mamme e da ballare coi bambini.

Come ci si sente ad essere la più amata dai bambini d’Italia?

Sono molto contenta e orgogliosa del progetto che ho creato e che abbiamo creato con tutto questo fantastico team. Sono felice di essere un punto di riferimento per loro, sia sul piano ludico ma anche sul piano dell'apprendimento, quindi, diciamo che essere la più amata è una conseguenza perché vuol dire che i miei prodotti funzionano, loro si divertono e imparano, e questa per me è la priorità. Il fatto che grazie a questo io poi sia anche molto amata da tutti loro rende ovviamente il progetto veramente perfetto e la ciliegina sulla torta che speravo arrivasse ed è arrivata.

Quest'estate torni con il tour estivo. Da cosa nasce l'idea dello spettacolo?

L’idea di fare il tour estivo è nata perché posso toccare posti che, durante l'inverno è difficile toccare, soprattutto la Sardegna, speravo di riuscire a raggiungere più posti ma, purtroppo, non dipende esclusivamente da me o dalla produzione. Avremmo voluto toccare più punti, soprattutto in Sardegna, però, si fa quello che si può. Siamo molto contenti di essere riusciti a chiudere queste date. Forse riusciamo a ad aggiungerle un paio, ma è ancora da valutare. Lo spettacolo ovviamente è una cosa totalmente differente rispetto a quello natalizio, è un’altra storia, è una storia scolastica/estiva, fresca e molto divertente.

Come ti definiresti?

Sul lato professionale mi piace definirmi come in realtà i genitori mi hanno definita, una Mary Poppins 2.0. E' una cosa che mi ha fatto sempre molto divertire e mi ha sempre fatto molto piacere e quindi mi piace un po’ definirmi così, come in realtà l'Italia che mi ha definito.

Come ami trascorrere il tempo libero?

Purtroppo non ho tempo libero, nel senso che lavoro molto, oppure il tempo che non lavoro ovviamente è completamente dedicato a mia figlia di dieci mesi, perciò, in realtà, tempo libero non ce n’è. Sicuramente il tempo fuori dai progetti lavorativi, oltre i progetti lavorativi, oltre la televisione, è un tempo dedicato appunto alla famiglia quindi sicuramente mi piace portare mia figlia al parco, mi piace farle respirare l'aria, farle vedere bimbi, gente. È una bambina molto socievole, quindi mi piace l'idea di esplorare sempre di più questo suo lato. In realtà, per quanto ci muoviamo e per quanto trottiamo e girovaghiamo, mi piace molto passare del tempo a casa, in famiglia, in relax, quando possibile.

Sogni e progetti per il futuro?

Di sogni e progetti ce ne sono sempre tanti, vivo di progettualità e non potrei fare altrimenti. Anche quando li raggiungo comunque sono lì che progetto altro, sogno altro, quindi in realtà sì, assolutamente ce ne sono tanti altri, tanti li ho raggiunti, tanti altri li sto scrivendo o comunque mettendo sul piatto adesso e poi ce ne sono altri ancora che sicuramente vorrò cercare di creare e di far nascere.

11 giugno - POTENZA, Arena Stadio A. Viviani (ore 20.15)5 luglio - CASERTA, Belvedere San Leucio (ore 20.15)8 luglio - PALERMO, Teatro di Verdura (ore 20.15)9 luglio - ZAFFERANA ETNEA, Anfiteatro Falcone e Borsellino (ore 20.15)14 luglio - LA SPEZIA, La Spezia Estate Festival, Piazza Europa (ore 20.30)28 luglio - ALGHERO, Anfiteatro Ivan Graziani (ore 20.30)8 agosto - SABAUDIA, Arena del Mare (ore 20.15)10 agosto - PAESTUM, Arena Templi di Paestum (ore 20.15)12 agosto - DIAMANTE, Teatro dei Ruderi di Cirella (ore 20.15)18 agosto - LACCO AMENO - ISCHIA, Teatro Negombo (ore 20.30)