Carovigno, domenica 2 giugno appuntamento con 'Merenda nell'Oliveta'

CAROVIGNO (BR) - Il Comune di Carovigno aderisce alla 4° edizione di "Merenda nell'Oliveta", evento nazionale promosso da Città dell'Olio in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione. Quest'anno il tema dell'iniziativa è il Mental Wellness, benessere psicofisico che trae vantaggio anche dal contatto con la natura, in tal caso dal contatto con gli oliveti del territorio. - Il Comune di Carovigno aderisce alla 4° edizione di "Merenda nell'Oliveta", evento nazionale promosso da Città dell'Olio in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione. Quest'anno il tema dell'iniziativa è il Mental Wellness, benessere psicofisico che trae vantaggio anche dal contatto con la natura, in tal caso dal contatto con gli oliveti del territorio.





Per l'occasione, le aziende di Carovigno Tenute Parco Piccolo e Masseria Bellolio Ecofarm, aderenti all'iniziativa, offriranno diverse attività tra gli olivi. La mattina a Parco Piccolo e il pomeriggio presso Masseria Bellolio, i visitatori potranno intrattenersi in passeggiate in oliveto, degustazioni di olio extra vergine di oliva e/o di altre tipicità, attività di yoga posturale o meditazione.





Le attività inserite nel programma sono gratuite.





Per consultare il programma https://www.merendanelloliveta.it/merenda-nell-oliveta/carovigno-br/





Per informazioni aggiuntive e prenotazioni contattare le aziende preferibilmente entro il 31 maggio ai seguenti numeri: 3338968642 / 3474083231.