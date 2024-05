Manduria, la conferenza conclusiva delle 'Olimpiadi in Blu'

- Martedì 21 maggio 2024 nell’aula Magna "E. Basile" della scuola G. L. Marugj di Manduria si è tenuta la conferenza conclusiva delle "Olimpiadi in Blu", che si sono svolte il 5 aprile nello stadio comunale N. Dimitri. Promotrice di questo incontro è stata l’insegnante Gloria Leone, che ha introdotto e presentato il delicato tema dell’autismo. La partecipazione di medici specialisti ha poi sottolineato l’importanza, per un bambino autistico, di essere sostenuto, valorizzato e inserito in progetti di vita comune.