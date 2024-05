Caso Stormy Daniels: Donald Trump giudicato colpevole per tutti i 34 capi di imputazione

In una serata che segna un momento storico nella politica americana, Donald Trump è stato giudicato colpevole per tutti i 34 capi di imputazione nel processo penale riguardante i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. La giuria del tribunale di New York ha raggiunto un verdetto unanime dopo 11 ore di deliberazioni, e la sentenza è stata letta circa 30 minuti dopo l'annuncio della decisione.Con questa condanna, Trump diventa il primo ex presidente americano a essere condannato in un processo penale. Inoltre, è il primo candidato presidenziale a correre per la carica con una condanna penale, uno status che tuttavia non gli impedisce di essere eletto e di servire come commander in chief. La condanna definitiva sarà stabilita in una successiva udienza e potrebbe variare da un massimo di 4 anni di carcere alla messa in prova fino a una multa.L'accusa contro Trump riguarda la manomissione di documenti fiscali e finanziari per nascondere un pagamento effettuato per comprare il silenzio di Stormy Daniels. La pornostar aveva minacciato di rivelare di aver avuto una relazione sessuale con Trump anni prima, proprio durante la campagna presidenziale del 2016.Dopo aver ascoltato il verdetto, Donald Trump è sembrato "calmo ma meno gioviale del solito". Il giudice Juan Merchan ha avvertito tutti i presenti di evitare "scenate di qualsiasi tipo".