Cassano e Ventola: compagni di Padel e di battute in dialetto barese

BARI - Durante una partita di Padel a Milano, i due ex calciatori Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno dato vita non solo a scambi sportivi, ma anche a divertenti battute in dialetto barese, rivelando le loro origini comuni.Durante alcuni momenti critici della partita, Cassano ha rivolto a Ventola alcune parole in dialetto barese, criticandolo scherzosamente per alcune giocate non proprio impeccabili. “Sto giocando da solo come un Trimone”, ha detto Cassano a Ventola, utilizzando un'espressione tipica del dialetto barese per esprimere la sua frustrazione.La risposta di Ventola non si è fatta attendere, mostrando il suo spirito pronto e il suo amore per il dialetto. “Tranguill? Si, tre anguille e due seppie al sugo”, ha risposto Ventola, riferendosi a un vecchio detto barese e dimostrando il suo senso dell'umorismo anche nelle situazioni più intense.I video di questi momenti divertenti sono diventati virali sui social media e nelle chat di Whatsapp, con i fan che apprezzano non solo il talento sportivo dei due ex calciatori, ma anche il loro legame e la loro capacità di scherzare sulle proprie origini comuni.