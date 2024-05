Ritorna la domenica di Torre Quetta

Il Programma di Domenica 2 Giugno



La giornata di eventi inizierà alle 12:00 e si protrarrà fino al tramonto, con una varietà di attività musicali e di intrattenimento distribuite lungo tutta la spiaggia e i chioschi di Torre Quetta.





JOY’S Pub - ore 12:00: THE DRIVERS LIVE - Un trio che propone un sound tipico del Rock West Coast e Easy Rock, con un repertorio che include artisti come America, Eagles, Creedence Clearwater Revival, Steely Dan, Dire Straits e Simon & Garfunkel.

LA PARRILLA - ore 12:00: ROXY LIVE KARAOKE - Per chi ama esibirsi in un’atmosfera conviviale.

FRUIT BEACH BAR - ore 12:00: GIANNI PORTOGHESE PIANO BAR - Musica dal vivo per accompagnare un drink o un pasto leggero.

Tra PANZEROTTERIA e BOMBETTERIA, ore 13:00 e 16:30: ANTONIO DA COSTA LIVE - Il suo spettacolo "PARRANDA PARTY" promette adrenalina e una fusione di suoni e colori delle diverse etnie del mondo.

Tra FRISH e SPAGHETTERIA, dalle ore 11:00 fino al pomeriggio: RAFFY DJ con animazione cubana - Ritmi e balli per animare la giornata.

ENZO E CIRO - ore 20:00: ALESSANDRO LADISA LIVE KARAOKE - Conclusione della giornata con musica e karaoke.



Eventi Speciali



Alle ore 20:00, il CRISTOLIFE TOUR della chiesa del Levante farà tappa a Torre Quetta, offrendo una serata di musica e testimonianze di vita vissuta con l’evangelista Alejandro Arias. Sarà un momento dedicato alla pace e alla riflessione, aperto a tutti.

Offerte Culinarie



Torre Quetta non è solo intrattenimento, ma anche gastronomia di qualità. I visitatori potranno gustare le specialità del JOY’S Pub, l’American Bar della Parrilla en la Playa, le dolcezze del Fruit Beach Bar, le prelibatezze della Panzerotteria e della Bombetteria di Piero Colella, la Spaghetteria e Assassineria di Armando, la Friggitoria di pesce e le pizze di Enzo e Ciro.

Progetti in Corso



Sono in corso i lavori del Comune di Bari per migliorare ulteriormente la spiaggia: spianamento del manto di ciottoli, montaggio dei primi tre pontili (due dei quali accessibili anche ai disabili), e l’installazione di una piattaforma coperta. Inoltre, a breve inizierà il cantiere per il progetto COSTA SUD nella zona sud della spiaggia.



Appuntamenti del Weekend



Sabato 1 giugno, non perdete:





Ore 21:00: DENNY MUSIC LIVE - Tra la Bombetteria e la Panzerotteria, con il gruppo noto per le sue performance in eventi di grande successo e per aver creato la sigla del Bari su Radionorba. Hanno presentato il loro nuovo singolo "POLVERE E NUVOLE" allo Stadio San Nicola di Bari davanti a 25.000 spettatori e sono entrati nella POP MEGA HITS 2023.

Non mancate all'appuntamento con la "Sunday Quett" per vivere una domenica all'insegna del relax, del divertimento e della buona compagnia a Torre Quetta.



Lungomare Di Cagno Abbrescia – snc 70126 – Bari

Email: baritorrequetta@gmail.com

BARI – Con l'arrivo definitivo del bel tempo, Torre Quetta riapre le porte alla tanto attesa "Sunday Quett", offrendo ai cittadini baresi e ai turisti un’esperienza unica in riva al mare. Questa stagione, la domenica a Torre Quetta promette un programma ancora più ricco di eventi e attività, garantendo divertimento per tutti i gusti e fasce d’età.