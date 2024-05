Comunali Lecce: domenica 19 maggio il primo grande comizio in Piazza Sant’Oronzo

LECCE - Continua la campagna “strada per strada, quartiere per quartiere” del sindaco Carlo Salvemini, in corsa per la riconferma alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Il programma della prossima settimana si articola in passeggiate nei quartieri la mattina e in comizi di quartiere serali, con il primo grande appuntamento di coalizione in Piazza Sant’Oronzo, in programma il 19 maggio alle 19.30.Lunedì mattina, dalle 10.30, Salvemini sarà in Via Adriatica, per incontrare residenti e commercianti. Martedì 14 maggio alle 19.30 un nuovo comizio di quartiere a Santa Rosa: appuntamento in Piazza Indipendenza.Mercoledì 15 maggio dalle 10.30 il sindaco percorrerà il quartiere Mazzini, a partire dalla grande piazza. Alle 18 sarà nel quartiere San Lazzaro e alle 19.30 terrà un comizio di quartiere in Piazzetta Congedo. La mattinata di giovedì 16 maggio dalle 9.45 sarà dedicata alla passeggiata nel centro storico, così come quella di venerdì 17 maggio.Domenica 19 maggio alle 19.30 si terrà il primo grande comizio della coalizione civica, progressista e moderata in Piazza Sant'Oronzo, al quale prenderanno parte i rappresentanti dei movimenti politici e civici che sostengono la candidatura di Carlo Salvemini.«Andremo ovunque – dichiara il sindaco Salvemini – e ovunque parleremo ai leccesi come cittadini e non come elettori. Da ieri sono disponibili i programmi di coalizione, noi saremo impegnati a dire ciò che faremo, a raccontare ciò che è stato fatto e che è riportato nel nostro bilancio di mandato, a vivere questa campagna elettorale con serenità e fiducia nelle strade e nelle piazze».