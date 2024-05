Comunali Bari, Leccese con Decaro e Annunziata: 'L'Europa non è un'istituzione lontana'

BARI - Durante un comizio elettorale tenutosi oggi in via Argiro a Bari, il candidato sindaco del Partito Democratico (PD) Vito Leccese ha ringraziato Lucia Annunziata, capolista alle elezioni europee per il PD, e il sindaco di Bari Antonio Decaro per la loro presenza. "Ringrazio Lucia Annunziata e Antonio Decaro per essere stati qui a Bari con noi oggi", ha dichiarato Leccese, sottolineando l'importanza di questa occasione per la campagna elettorale.Leccese ha poi proseguito il suo discorso enfatizzando l'importanza dell'Europa e il ruolo che Bari svolge all'interno della comunità europea. "L'Europa non è una istituzione lontana, noi siamo l'Europa. Bari è l'Europa. La campagna elettorale di un sindaco non è diversa da quella dei parlamentari europei: tutti dobbiamo lavorare per il bene dei nostri territori e delle nostre comunità", ha affermato Leccese.Il candidato sindaco ha sottolineato i benefici che i fondi europei e una buona amministrazione cittadina hanno portato alla città di Bari, evidenziando i miglioramenti significativi ottenuti negli ultimi anni. "Grazie ai fondi europei e al buon governo cittadino, Bari è cresciuta, è migliorata, è diventata più bella. Ora dobbiamo farla diventare più verde, più inclusiva e più giusta. Con i nostri parlamentari europei per continuare a crescere", ha concluso Leccese.La campagna elettorale continua con l'obiettivo di portare avanti progetti che rendano Bari una città sempre più sostenibile e inclusiva, contando sul supporto e la collaborazione dei rappresentanti europei del PD.