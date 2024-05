Milano è nerazzurra: l'Inter vince il 20° Scudetto della storia

MILANO - Lo Scudetto è dell'Inter. La coppa dei Campioni d'Italia è nelle mani di Lautaro Martinez, che la solleva al centro di San Siro, in un tripudio nerazzurro. Dopo la partita con la Lazio terminata sull'1-1, la squadra di Inzaghi ha finalmente festeggiato con i tifosi, sollevando al cielo il trofeo più bello, il 20° Scudetto della storia.

Una stagione trionfale che ha visto l'Inter pareggiare contro la Lazio per 1-1 nell'ultimo impegno casalingo. Al termine del match San Siro ha celebrato i Campioni d'Italia che hanno alzato al cielo la coppa dello Scudetto.

Simone Inzaghi ha commentato così lo straordinario campionato disputato dai nerazzurri:

“Questi tifosi si meritavano una soddisfazione del genere, è una bellissima serata ed è stato un percorso splendido. Sono felice di condividerlo con i tifosi, i ragazzi e la Società. Per me è stato emozionante incontrare i giocatori della Prima Stella è un'emozione grande e sono felice di condividere con loro questo momento. Quello che ci hanno regalato questi tifosi è unico. Sono due soddisfazioni diverse vincere da giocatore e allenatore, ma questo è il coronamento di un lavoro partito da lontano ed è giusto condividerlo con tutti, staff, tifosi e giocatori che sono stati meravigliosi. ”

“Non vediamo l’ora di entrare in campo per goderci lo spettacolo e sono contentissimo anche per questo pubblico meraviglioso che ha meritato lo Scudetto. È dal 22 aprile che festeggiamo, abbiamo fatto una festa incredibile e bellissima, è stata una delle emozioni più grandi che ho provato, una grandissima soddisfazione. Ho la fortuna di avere una famiglia che mi supporta ed è giusto condividere questa gioia con loro qui questa sera. Ormai siamo abituati e onorati del grande rapporto con i nostri tifosi, c’è stima reciproca, abbiamo vinto tanto e li abbiamo resi felici.”

Grazie a Inter.it