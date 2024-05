Comunali Bari, Leccese: 'Orgoglioso di rappresentare la continuità con l'amministrazione Decaro'

BARI - Il candidato sindaco del Partito Democratico a Bari, Vito Leccese, ha risposto alle critiche del suo avversario elettorale che lo accusa di rappresentare la continuità con l’amministrazione di Antonio Decaro. In un post su Facebook, Leccese ha rivendicato con fierezza il suo legame con l'attuale amministrazione."Il mio avversario in questa campagna elettorale mi attacca dicendo che rappresento la continuità con l’amministrazione Decaro. Ebbene, una volta tanto ha ragione. Sono un amico di Antonio ma, soprattutto, ho lavorato per dieci anni al suo fianco su tutti i principali progetti che hanno migliorato questa città. E sono orgoglioso di rappresentare la continuità con questa esperienza di governo," ha scritto Leccese.Il candidato ha sottolineato che la continuità non implica immobilismo, ma piuttosto un impegno a migliorare e correggere i limiti dell'attuale amministrazione, coinvolgendo i cittadini e una nuova squadra di collaboratori. "Sono anche consapevole che continuità non significa appiattimento e proverò a correggere i limiti di questa amministrazione insieme ai cittadini e alla nuova squadra che mi affiancherà," ha aggiunto.Leccese ha concluso il suo messaggio affermando che non si difenderà mai dall'accusa di continuità con Decaro, considerandola piuttosto una medaglia d'onore. "Ma non mi sentirete mai difendermi dall’accusa di continuità con Antonio Decaro. Per me non è un’accusa, è una medaglia."