Comunali Bari: Leccese (Pd), Via Manzoni e il Quartiere Libertà rinasceranno

BARI - Il richiamo nostalgico dei giorni passati, quando via Manzoni a Bari era una vivace arteria dello shopping, risuona nel cuore di molti residenti. Quelle strade animate da persone in cerca dei loro "blue jeans" sono ora pronte per un nuovo capitolo della loro storia, grazie a un ambizioso progetto di riqualificazione.Un gruppo di commercianti e residenti si è recentemente incontrato per discutere del futuro della zona, e la richiesta unanime è stata quella di una trasformazione radicale. È qui che entra in gioco Vito Leccese, candidato sindaco di Bari del Partito Democratico, che ha promesso di mettere in atto un processo partecipativo per coinvolgere attivamente i cittadini nella ridefinizione della via Manzoni e del Quartiere Libertà nel suo complesso.Le parole di Leccese sono state pronunciate durante un incontro con i cittadini, dove ha ribadito l'impegno a guidare questa trasformazione. Il progetto, già finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede una serie di interventi che andranno a rinnovare completamente l'area, partendo dai lavori di restyling in procinto di iniziare.Uno degli elementi chiave di questa rinascita sarà l'arrivo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nella ex Manifattura Tabacchi, un'iniziativa che trasformerà il Quartiere Libertà in un centro di innovazione e sviluppo. Ma Leccese va oltre, sottolineando l'importanza di coinvolgere anche il settore privato per rinnovare il patrimonio immobiliare della zona e rendere questo quartiere ancora più attraente.L'obiettivo è chiaro: trasformare via Manzoni e il Quartiere Libertà in un polo dinamico e all'avanguardia, capace di attrarre nuove energie e opportunità di crescita economica. Ma per farlo, è essenziale il coinvolgimento attivo e il sostegno della comunità locale.La promessa di Leccese è quella di lavorare fianco a fianco con i cittadini, affinché insieme possano scrivere il futuro di questa zona, mantenendo vivo il suo patrimonio storico e aprendo le porte a una nuova era di prosperità e sviluppo per tutto il Quartiere Libertà di Bari.